Венгерского главу МИД Сиярто поймали на лжи в отношении санкций США за российскую нефть

Петер Сиярто / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в субботу сообщил, что его страна вроде бы получила от США «неограниченное освобождение» от санкций, связанных с закупкой российских энергоносителей.

Об этом информирует агентство Reuters.

По словам Сийярто, такая договоренность позволит венграм и дальше платить самые низкие цены на энергоресурсы среди стран Европы.

«Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе», — заявил Петер Сийярто.

Впрочем, в тот же день представитель Белого дома в комментарии Reuters опроверг эту информацию. По его словам, речь идет не о бессрочном увольнении, а лишь о временном разрешении, которое будет действовать в течение одного года.

Ранее сообщалось, что венгерская нефтеперерабатывающая компания MOL заявила, что может получать большую часть нефти из-за трубопровода из Хорватии.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и Путина еще может состояться в Будапеште.