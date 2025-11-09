ТСН в социальных сетях

Мир
103
1 мин

Венгерского главу МИД Сиярто поймали на лжи в отношении санкций США за российскую нефть

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт якобы получил от США «неограниченное освобождение» от санкций за импорт российских энергоносителей.

Игорь Бережанский
Петер Сиярто

Петер Сиярто / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в субботу сообщил, что его страна вроде бы получила от США «неограниченное освобождение» от санкций, связанных с закупкой российских энергоносителей.

Об этом информирует агентство Reuters.

По словам Сийярто, такая договоренность позволит венграм и дальше платить самые низкие цены на энергоресурсы среди стран Европы.

«Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе», — заявил Петер Сийярто.

Впрочем, в тот же день представитель Белого дома в комментарии Reuters опроверг эту информацию. По его словам, речь идет не о бессрочном увольнении, а лишь о временном разрешении, которое будет действовать в течение одного года.

Ранее сообщалось, что венгерская нефтеперерабатывающая компания MOL заявила, что может получать большую часть нефти из-за трубопровода из Хорватии.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и Путина еще может состояться в Будапеште.

