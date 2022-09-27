Венгерского соратника Путина в ЕС осудили за шпионаж в пользу России

Бывший депутат Европарламента Бела Ковач по делу о шпионаже в пользу России получил до пяти лет лишения свободы условно от венгерского суда.

Об этом сообщает EUObserver.

Ковач был осужден за мошенничество с бюджетом и фальсификацию документов. В обвинительном заключении говорится, что в период с 2012 по 2014 год задачей Ковача было создание групп в ЕС для укрепления интересов России и ослабления политики ЕС.

В настоящее время Ковач проживает в Москве. На его арест может быть выдан международный ордер.

По информации источников, Ковач с 2010 года являлся депутатом Европарламента от праворадикальной националистической партии Jobbik. Ее члены политологи считают одними из главных соратников Путина в ЕС.

"Следователи утверждают, что Ковач слишком часто контактировал с российскими дипломатами и почти ежемесячно приезжал в Москву", — добавляют в EUObserver.

Сам Ковач отрицал свою связь с любыми спецслужбами.

Напомним, Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет победить в ядерном конфликте.

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