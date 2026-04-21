Венгрия арестует Нетаньяху, если он посетит страну: заявление Мадьяра

Венгрия готова арестовать Нетаньяху / © Associated Press

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия будет вынуждена арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он заедет на территорию страны.

Мадьяр пояснил, что таким является требование Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Al Jazeera.

Во время премьерства Виктора Орбана Венгрия отказалась арестовывать Нетаньяху во время визита в страну в апреле 2025 года. Перед тем как в Венгрию въехал Нетаньяху, Орбан заявил, что Венгрия выходит из МУС.

Однако будущий премьер-министр страны Петер Мадьяр собирается остановить выход Венгрии из МУС до 2 июня.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля в ноябре 2024 года. Нетаньяху подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Страны-члены МУС обязаны арестовывать таких людей, если они заезжают на их территорию.

Журналисты вспомнили, что у Биньямина Нетаньяху запланирован визит в Венгрию этой осенью. Они задали вопрос Мадьяру, что будет с политиком и встречей.

«Я четко дал это понять и премьер-министру Израиля. Правительство „Тисы“ намерено остановить это (выход Венгрии из МУС — ред.) и обеспечить, чтобы Венгрия осталась членом МУС. Если страна является членом МУС и МУС разыскивает кого-то, кто въезжает на нашу территорию, то это лицо необходимо взять под стражу», — ответил Петер Мадьяр.

Что говорил Петер Мадьяр об Украине

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже успел сделать ряд заявлений об Украине. Напомним, он возглавит венгерское правительство 9 мая 2026 года.

В частности, он заявил, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Украине в размере 90 млрд евро тогда, когда будет восстановлен поток нефти по трубопроводу «Дружба».

Эксперты ожидают, что политика Мадьяра по отношению к Украине будет заметно лучше, чем Орбана, ведь страна хочет взять курс на улучшение отношений с соседями. Проблемными могут оставаться вопросы российского газа и нацменьшинств.

Однако лидер «Тисы» остается осторожным в вопросах оружия и быстрого вступления Украины в ЕС.