Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Венгрия блокирует все вопросы по Украине на саммите ЕС — подробности от журналиста

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
306
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Венгрия блокирует все вопросы по Украине на саммите ЕС — подробности от журналиста

Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Если ситуация сдвинется с мертвой точки, то на саммите в Брюсселе.

Никаких подвижек во время встречи послов ЕС в Брюсселе в воскресенье, 10 декабря, не произошло. Венгрия все еще блокирует все, что связано с Украиной.

Об этом сообщил в X (Twitter) журналист брюссельского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк после встречи послов ЕС.

Послы ЕС встречались сегодня (в воскресенье) в Брюсселе целый день. Никаких подвижек, поскольку Венгрия все еще блокирует все, что связано с Украиной. Если это будет решено, это будет решено на саммите ЕС 14-15 декабря”, — написал Йозвяк.

Читайте ведущие новости дня:

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея в Национальном конгрессе в Буэнос-Айресе.

Сам Зеленский прокомментировал встречу так: На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и понятно, что о наших, европейских делах”.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
306
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация