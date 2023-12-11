Венгрия блокирует все вопросы по Украине на саммите ЕС — подробности от журналиста

Если ситуация сдвинется с мертвой точки, то на саммите в Брюсселе.

Никаких подвижек во время встречи послов ЕС в Брюсселе в воскресенье, 10 декабря, не произошло. Венгрия все еще блокирует все, что связано с Украиной.

Об этом сообщил в X (Twitter) журналист брюссельского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк после встречи послов ЕС.

Послы ЕС встречались сегодня (в воскресенье) в Брюсселе целый день. Никаких подвижек, поскольку Венгрия все еще блокирует все, что связано с Украиной. Если это будет решено, это будет решено на саммите ЕС 14-15 декабря”, — написал Йозвяк.

EU ambassadors met all day today (Sun) в Брюсселе. No movement as still blocks everything related to. если это решено, он должен был решиться на ЕС в 14-15 декабря. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2023

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Напомним, глава Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея в Национальном конгрессе в Буэнос-Айресе.

Сам Зеленский прокомментировал встречу так: На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и понятно, что о наших, европейских делах”.

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