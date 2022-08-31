Венгрия будет получать больше российского газа: страна договорилась с "Газпромом"

Венгрия договорилась с Россией о дополнительных поставках газа с 1 сентября.
Российский монополист "Газпром" с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"С "Газпромом" достигнута договоренность: с завтрашнего дня в Венгрию будет поступать на 5,8 млн кубометров природного газа больше договорного количества. Наше энергоснабжение в безопасности!", — говорится в сообщении.
Венгерский министр не раскрыл информацию о стоимости голубого топлива.
Напомним, пока Европа ищет альтернативу российскому газу, Венгрия заявляет о наращивании поставок.
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