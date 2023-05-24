Венгрия до сих пор не отменила односторонние ограничения импорта агропродукции из Украины

Венгрия осталась единственной из соседних стран Украины, до сих пор сохраняющей односторонние ограничения на ввоз украинской агропродукции.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер, передает "Укринформ".

"Есть все еще одна страна, которая не отменила единоличные меры против аграрного экспорта из Украины. Это не обязательно должно отражаться на украинском транзите (зерна – ред.), и не касается всего ЕС. Но мы предложили пакет помощи при условии, что односторонние меры должны быть отозваны. Страна, которая этого не сделала – Венгрия", — отметила спикер Еврокомиссии.

Она напомнила, что 28 апреля Еврокомиссия согласовала с четырьмя странами-соседями Украины – Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией – пакет мер, который должен выполняться после того, как упомянутые страны отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины.

Напомним, правительство Венгрии запретило импорт зерна из Украины до 30 июня 2023 года.

Ранее мы сообщали, что экспорт украинского зерна в Польшу приостановлен как минимум до июля этого года.

Накануне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Соглашение по "зерновой инициативе" было продлено еще на 120 дней.

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