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Венгрия еще раз подтвердила запрет на поставку и транзит оружия в Украину

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Венгрия еще раз подтвердила запрет на поставку и транзит оружия в Украину

Associated Press

Будапешт отказывается даже разрешить транзит оружия от других стран в Украину через свою территорию.

Венгрия не поможет Украине оружием для отпора российской агрессии и даже не позволит транзит военной помощи от других союзников через свою территорию.

Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает "Европейская правда".

"Мы подтвердили решение Венгрии не будет отправлять в Украину ни войска, ни оружия. Мы также подтвердили, что Венгрия не позволит транзит оружия в Украину через свою территорию", — сказал Орбан.

Он объяснил это решение тем, что не желает "спровоцировать кого-то" избрать целью населенные пункты Украины, где проживают коренные венгры. В то же время Орбан заверил, что предоставит Украине гуманитарную помощь. По его словам, Венгрия начала "одну из самых крупных гуманитарных операций в истории".

"Для начала мы присылаем продукты питания, средства гигиены и детские товары общей стоимостью 600 млн форинтов (1,58 млн евро)", — подытожил венгерский премьер.

Напомним, что Венгрия передала на Закарпатье продукты и горючее.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

"Для начала мы присылаем продукты питания, средства гигиены и детские товары общей стоимостью 600 млн форинтов (1,58 млн евро)", — подытожил венгерский премьер.

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