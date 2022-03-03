Венгрия еще раз подтвердила запрет на поставку и транзит оружия в Украину

Венгрия еще раз подтвердила запрет на поставку и транзит оружия в Украину

Будапешт отказывается даже разрешить транзит оружия от других стран в Украину через свою территорию.

Венгрия не поможет Украине оружием для отпора российской агрессии и даже не позволит транзит военной помощи от других союзников через свою территорию.

Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает "Европейская правда".

"Мы подтвердили решение Венгрии не будет отправлять в Украину ни войска, ни оружия. Мы также подтвердили, что Венгрия не позволит транзит оружия в Украину через свою территорию", — сказал Орбан.

Он объяснил это решение тем, что не желает "спровоцировать кого-то" избрать целью населенные пункты Украины, где проживают коренные венгры. В то же время Орбан заверил, что предоставит Украине гуманитарную помощь. По его словам, Венгрия начала "одну из самых крупных гуманитарных операций в истории".

"Для начала мы присылаем продукты питания, средства гигиены и детские товары общей стоимостью 600 млн форинтов (1,58 млн евро)", — подытожил венгерский премьер.

Напомним, что Венгрия передала на Закарпатье продукты и горючее.

"Для начала мы присылаем продукты питания, средства гигиены и детские товары общей стоимостью 600 млн форинтов (1,58 млн евро)", — подытожил венгерский премьер.