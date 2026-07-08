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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Венгрия готова помогать Украине в войне против РФ, но есть нюанс

Венгрия будет оказывать Украине гуманитарную помощь, однако возможность военной поддержки исключена.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в дальнейшей поддержке Украины как государства, ставшего жертвой российской агрессии. В то же время он подчеркнул, что Будапешт не изменит своей позиции в отношении военной помощи.

Об этом сообщает liga.net.

По словам Мадьяра, накануне саммита НАТО в Анкаре он провел короткую встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны договорились провести отдельные переговоры в ближайшее время.

«Вчера у меня была возможность недолго пообщаться с президентом Зеленским, и мы договорились встретиться в ближайшее время», — заявил глава венгерского правительства в среду, 8 июля.

Мадьяр также подчеркнул, что именно Россия является агрессором в этой войне, тогда как Украина имеет полное право защищать свою территориальную целостность.

В этом контексте премьер заявил, что Венгрия и впредь будет оказывать Украине гуманитарную помощь, однако исключил возможность военной поддержки.

«Мы говорили об этом много раз: Венгрия не будет направлять оружие или войска в Украину», — подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что лучшим местом для переговоров считает город Берегово на Закарпатье.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
273
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