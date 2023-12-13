Венгрия готова снять вето на помощь Украине, но ставит ультиматум — Bloomberg

Правительство в Будапеште задерживает четырехлетний пакет поддержки Украине на сумму 50 млрд евро.

Венгрия готова снять вето на предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на €30 млрд, которые ЕС заблокировал для Будапешта.

Об этом заявил главный политический советник премьер-министра Виктор Орбан Балаш для интервью Bloomberg.

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Журналисты напомнили, что правительство в Будапеште задерживает четырехлетний пакет поддержки на сумму 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов) для Киева.

" Замечания Балаша свидетельствуют о том, что Венгрия стремится получить высокую цену за свое согласие, которую может быть трудно принять остальному блоку", — считают в информационном агентстве.

По его словам, Будапешт "рассмотрит возможность внести свой вклад" в пакет, но при определенных условиях.

"Финансирование Венгрии ЕС и финансирование Украины — это две отдельные проблемы. Но если ЕС настаивает на том, чтобы финансирование Украины поступало из измененного бюджета ЕС, тогда эти две проблемы становятся связанными", — заявил он.

Балаш добавил, что Венгрия хочет, чтобы ЕС передал полную сумму? которая была приостановлена в прошлом году из-за проблем "верховенства права и взяточничества".

Напомним, по данным журналиста брюссельского бюро "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, Венгрия блокирует все вопросы по Украине на саммите ЕС.

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