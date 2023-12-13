Венгрия готова снять вето на помощь Украине, но ставит ультиматум — Bloomberg

Правительство в Будапеште задерживает четырехлетний пакет поддержки Украине на сумму 50 млрд евро.
Венгрия готова снять вето на предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на €30 млрд, которые ЕС заблокировал для Будапешта.
Об этом заявил главный политический советник премьер-министра Виктор Орбан Балаш для интервью Bloomberg.
Журналисты напомнили, что правительство в Будапеште задерживает четырехлетний пакет поддержки на сумму 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов) для Киева.
"Замечания Балаша свидетельствуют о том, что Венгрия стремится получить высокую цену за свое согласие, которую может быть трудно принять остальному блоку", — считают в информационном агентстве.
По его словам, Будапешт "рассмотрит возможность внести свой вклад" в пакет, но при определенных условиях.
"Финансирование Венгрии ЕС и финансирование Украины — это две отдельные проблемы. Но если ЕС настаивает на том, чтобы финансирование Украины поступало из измененного бюджета ЕС, тогда эти две проблемы становятся связанными", — заявил он.
Балаш добавил, что Венгрия хочет, чтобы ЕС передал полную сумму? которая была приостановлена в прошлом году из-за проблем "верховенства права и взяточничества".
Напомним, по данным журналиста брюссельского бюро "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, Венгрия блокирует все вопросы по Украине на саммите ЕС.
Читайте ведущие новости дня:
- Вражеские обстрелы Киева ночью 13 декабря 2023 года: что известно по состоянию на сейчас
- Мобилизация по-новому в Украине: дела уклоняющихся пересматривают и сажают за решетку
- РФ ударила дронами и баллистикой: сколько целей сбило ПВО и куда целился враг