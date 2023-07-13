Венгрия и РФ снова договариваются о тайной переправке украинских пленных в Будапешт — СМИ

Российская православная церковь снова готовит тайную переправку украинских военнопленных в Венгрию. Украину в эти планы не включают.

Венгрия планирует забрать очередную группу украинских военнопленных из России при "посредничестве" РПЦ. Как и в прошлый раз, это должно происходить без участия и согласования украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах.

Отмечается, что среди представителей РПЦ активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ. По предварительной информации он может состояться ориентировочно 08-11 августа.

"Цель визита — это, в частности, обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

Так, от российской стороны "переговорщиком" будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний (Антон Юрьевич Севрюк). С 7 июня 2022 года Антоний занимает должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.

Источники РБК-Украина утверждают, что у венгерской стороны нет списка военнослужащих, которых они хотели бы забрать из российского плена. Так что поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка занимаются российские спецслужбы. До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных.

"Требование венгров — венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочное — венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", — рассказал собеседник издания в спецслужбах.

Украинские пленные в Венгрии

В начале июня РПЦ заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья.

После этого Украина установила местонахождение 11 бывших военнопленных, которые, как оказалось, находились на территории соседнего государства. Так, в украинском МИД заявили, что Венгрия содержит украинских пленных в неизвестных местах и не допускает к ним украинских дипломатов. После этого на это отреагировали в Еврокомиссии, отмечая, что Венгрия должна объяснить ситуацию.

Впоследствии стало известно, что из Венгрии удалось вывезти троих пленных воинов ВСУ, которых этому государству передала Россия. Это произошло при содействии посольства Украины в Будапеште. Больше деталей в МИД Украины не сообщили.

Через несколько дней стало известно об освобождении еще двух военнопленных, которых Москва передала Будапешту. Их вывезли украинские дипломаты. Где находятся остальные украинские военные, которых переправили в Венгрию, пока точно неизвестно.