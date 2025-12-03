Венгрия и Словакия будут судиться с Евросоюзом: в чем причина иска

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

В среду, 3 декабря, Венгрия объявила, что вместе со Словакией будет оспаривать в Суде Европейского Союза план запрета государствам ЕС импортировать газ и нефть из России.

Об этом сообщает информационное агентство EFE

«Как только [план] будет одобрен в окончательном виде, мы немедленно обжалуем его в Суде ЕС», — заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, добавив, что Словакия присоединится к Венгрии в этих усилиях.

Идею запрета импорта российских энергоносителей, которую продвигает Европейская комиссия, венгерский министр назвал «неприемлемым диктатом».

Кроме того, Сийярто утверждает, что эта мера, направленная против государства-агрессора, приведет к «резкому росту цен», а решение его применить «полностью противоречит договорам ЕС», согласно которым энергоснабжение является национальной прерогативой государств-членов.

Министр иностранных дел Венгрии также раскритиковал стратегию, которую использовал Брюссель для нейтрализации вето его страны против этой меры в Совете ЕС, где его будут рассматривать как простую торговую меру, чтобы его можно было принять квалифицированным большинством, а не единогласно.

3 декабря Совет ЕС утвердил план, предусматривающий поэтапный запрет закупки российского природного газа. Согласно документу, полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) начнет действовать с конца 2026 года, а на импорт трубопроводного газа с осени 2027 года с учетом переходных периодов для существующих контрактов. Документ, который еще должен быть одобрен Евросоветом и Европарламентом, обязывает страны ЕС подать национальные планы по диверсификации поставок.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что эти меры являются центральным элементом программы REPowerEU, направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей после того, как Россия превратила поставки газа в оружие. По данным ЕС, в 2024 году на Россию приходилось около 19% всего импорта газа в Европу. В этом году эта доля оценивается в 13%, что превышает 15 млрд евро в годовом исчислении.

Венгрия и Словакия сильно зависят от импорта энергоносителей из России и выступают против перебоев в поставках, утверждая, что их географическое положение как стран, не имеющих выхода к морю, не предлагает им жизнеспособных альтернативных маршрутов, поскольку существующие не имеют достаточной мощности и являются более дорогими.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что его страна «не поддерживает предоставление Европейским Союзом любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме» и «не соглашается на принятие такого решения от имени ЕС».