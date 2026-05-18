Венгрия изменила решение о депортации инкассаторов "Ощадбанка": что известно

Сбербанк / © ТСН

Реклама

В Венгрии Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев полностью отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд в Шенгенскую зону по всем семи сотрудникам “Ощадбанк».

Об этом сообщили в пресс-службе “Ощадбанк».

Обстоятельства и основания для отмены ограничений

Согласно решению венгерского ведомства, данные об ограничениях по отношению к украинским гражданам должны быть немедленно удалены из государственных реестров.

Реклама

Сообщается, что основанием для отмены санкций стало официальное уведомление компетентного органа по конституционной защите Венгрии. Эта структура отозвала свои предварительные выводы, в которых утверждалось якобы наличие угрозы национальной безопасности со стороны работников украинского банка.

Отмечается, что венгерская сторона приняла это решение самостоятельно, не дожидаясь завершения судебного процесса в Будапеште, начавшегося после обжалования депортации в судебном порядке.

Таким образом, аннулированы все ограничения от 6 марта 2026 года. Тогда венгерские власти приняли решение депортировать украинских инкассаторов «Ощадбанка» с запретом въезда в страны Шенгенской зоны.

Читайте также Венгрия вернула захваченные при Орбане средства «Ощадбанка»: Зеленский сообщил подробности

«Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты „Ощадбанк“. Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию Государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права. Эта победа демонстрирует, что системная правовая позиция, дипломатическая поддержка и последовательность в защите национальных интересов дают результат даже в самых сложных международных ситуациях», — отметил председатель правления «Ощадбанк» Юрий Кацион.

Реклама

В финучреждении также выразили благодарность за поддержку в судебном процессе венгерской юридической фирме Horvathlawyers и национальному советнику — юридической фирме Asters.

Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии — что известно

В марте и мае 2026 года «Ощадбанк» удалось полностью разрешить ситуацию с безосновательным задержанием своего груза в Венгрии. Инцидент произошел 5 марта, когда венгерские правоохранители остановили два инкассаторских автомобиля банка.

Сотрудники «Ощадбанка» везли транзитом из Вены в Киев 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота. Эти средства предназначались для поддержки наличного обращения в Украине, а именно перевозка проходила легально в рамках соглашения с австрийским Райффайзен Банком и с соблюдением всех таможенных правил ЕС.

Уже на следующий день, 6 марта, семерых задержанных украинских инкассаторов отпустили, и они вернулись домой. Через неделю, 12 марта, банк получил обратно свои автомобили.

Реклама

Точку по этому делу поставили 6 мая 2026 года, когда «Ощадбанку» полностью вернули весь изъятый груз валюты и золота.

Новости партнеров