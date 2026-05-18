Венгрия изменила решение о депортации инкассаторов "Ощадбанка": что известно
В Венгрии отменили решение о депортации и запрете на въезд семи инкассаторам «Ощадбанк».
В Венгрии Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев полностью отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд в Шенгенскую зону по всем семи сотрудникам “Ощадбанк».
Об этом сообщили в пресс-службе “Ощадбанк».
Обстоятельства и основания для отмены ограничений
Согласно решению венгерского ведомства, данные об ограничениях по отношению к украинским гражданам должны быть немедленно удалены из государственных реестров.
Сообщается, что основанием для отмены санкций стало официальное уведомление компетентного органа по конституционной защите Венгрии. Эта структура отозвала свои предварительные выводы, в которых утверждалось якобы наличие угрозы национальной безопасности со стороны работников украинского банка.
Отмечается, что венгерская сторона приняла это решение самостоятельно, не дожидаясь завершения судебного процесса в Будапеште, начавшегося после обжалования депортации в судебном порядке.
Таким образом, аннулированы все ограничения от 6 марта 2026 года. Тогда венгерские власти приняли решение депортировать украинских инкассаторов «Ощадбанка» с запретом въезда в страны Шенгенской зоны.
«Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты „Ощадбанк“. Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию Государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права. Эта победа демонстрирует, что системная правовая позиция, дипломатическая поддержка и последовательность в защите национальных интересов дают результат даже в самых сложных международных ситуациях», — отметил председатель правления «Ощадбанк» Юрий Кацион.
В финучреждении также выразили благодарность за поддержку в судебном процессе венгерской юридической фирме Horvathlawyers и национальному советнику — юридической фирме Asters.
Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии — что известно
В марте и мае 2026 года «Ощадбанк» удалось полностью разрешить ситуацию с безосновательным задержанием своего груза в Венгрии. Инцидент произошел 5 марта, когда венгерские правоохранители остановили два инкассаторских автомобиля банка.
Сотрудники «Ощадбанка» везли транзитом из Вены в Киев 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота. Эти средства предназначались для поддержки наличного обращения в Украине, а именно перевозка проходила легально в рамках соглашения с австрийским Райффайзен Банком и с соблюдением всех таможенных правил ЕС.
Уже на следующий день, 6 марта, семерых задержанных украинских инкассаторов отпустили, и они вернулись домой. Через неделю, 12 марта, банк получил обратно свои автомобили.
Точку по этому делу поставили 6 мая 2026 года, когда «Ощадбанку» полностью вернули весь изъятый груз валюты и золота.