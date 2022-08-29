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Венгрия надеется, что Россия увеличит объемы поставок газа с сентября — Сийярто

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Венгрия надеется, что Россия увеличит объемы поставок газа с сентября — Сийярто

Фото: Associated Press

Министерство иностранных дел Венгрии хочет добиться соглашения с "Газпромом" об увеличении поставок газа в сентябре.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в понедельник, 29 августа, что Венгрия продолжит переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа и рассчитывает достичь соглашения с монополистом "Газпромом".

Об этом пишет Reuters.

Сийярто месяц назад договорился о дополнительных 700 млн метров кубических газа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Есть предложение увеличить поставки газа в ближайшие дни, мы это доработаем с "Газпромом" и подпишем соглашение, по которому мы могли бы получить увеличение суточных поставок", — заявил министр иностранных дел Венгрии.

Петер Сийярто не сообщил никаких подробностей об объемах или ценах.

Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию в соответствии с долгосрочным соглашением с Россией и еще 1 млрд кубометров через трубопровод из Австрии.

Напомним, Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для граждан Российской Федерации или усложнять процедуру выдачи виз.

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