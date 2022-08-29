Венгрия надеется, что Россия увеличит объемы поставок газа с сентября — Сийярто

Министерство иностранных дел Венгрии хочет добиться соглашения с "Газпромом" об увеличении поставок газа в сентябре.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в понедельник, 29 августа, что Венгрия продолжит переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа и рассчитывает достичь соглашения с монополистом "Газпромом".
Об этом пишет Reuters.
Сийярто месяц назад договорился о дополнительных 700 млн метров кубических газа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Есть предложение увеличить поставки газа в ближайшие дни, мы это доработаем с "Газпромом" и подпишем соглашение, по которому мы могли бы получить увеличение суточных поставок", — заявил министр иностранных дел Венгрии.
Петер Сийярто не сообщил никаких подробностей об объемах или ценах.
Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию в соответствии с долгосрочным соглашением с Россией и еще 1 млрд кубометров через трубопровод из Австрии.
Напомним, Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для граждан Российской Федерации или усложнять процедуру выдачи виз.
Читайте также:
- Правительство Орбана уволило главных синоптиков страны из-за неточного прогноза
- Тайный отдых Орбана: "друг Путина" чуть не утонул в Хорватии
- После скандального заявления Орбана о "смешении рас" его советница ушла с должности