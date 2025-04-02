Венгрия направила военных на границу с двумя соседними странами: что произошло

министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь / © Associated Press

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Венгрия направила военных в северо-западный регион страны, граничащий со Словакией и Австрией. Подразделения венгерской армии будут оказывать помощь во время дезинфекции из-за вспышки ящура.

Об этом сообщил в видеообращении в среду, 2 апреля, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, которого цитирует агентство Reuters.

В марте на одной из ферм в этом регионе страны был зафиксирован первый за последние 50 лет случай заболевания ящуром. По состоянию на утро среды, 2 апреля, ящур был обнаружен еще на двух фермах, где пострадало 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота.

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Надь сообщил, что венгерские власти приняли дополнительные меры, включая дезинфекционные пункты на пограничных переходах и съездах с автомагистралей на северо-западе страны, чтобы предотвратить распространение болезни за пределы пострадавшего региона.

Ранее соседняя Словакия обнаружила вспышки в пяти местах, первые случаи заболевания тоже были обнаружены в марте. В Словакии также введены усиленные меры по сдерживанию распространения болезни.

Ящур не представляет опасности для человека, но вызывает лихорадку и пузырьки у парнокопытных - крупного рогатого скота, свиней, овец и коз.

Напомним, в Украине приняты меры предосторожности из-за распространения ящура в Венгрии.