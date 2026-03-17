Венгрия назвала условие, при котором не будут блокировать помощь Украине от ЕС

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит своей позиции по разблокированию кредита ЕС для Украины, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Глава венгерского правительства назвал ситуацию «нефтяной блокадой» и обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние выборы.

Ультиматум Виктора Орбана

Венгерский премьер сообщил в соцсети X, что обсудил этот вопрос с президентом Европейского Совета и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По его словам, разблокирование финансовой помощи от Брюсселя напрямую зависит от работы нефтепровода.

«Нет нефти — нет денег. Я сказал ему, что позиция Венгрии неизменна. Если президент Зеленский хочет получить свои деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод Дружба», — отметил Орбан.

Также политик утверждает, что Украина якобы помешала работе венгерских инспекторов, которые должны были проверить состояние трубы. Он убежден, что остановка транзита является политическим инструментом влияния на венгерских избирателей в пользу оппозиционной партии Тиса.

Обвинения в адрес Брюсселя и Киева

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал главу правительства, назвав ситуацию «политическим театром», согласованным между Украиной и Еврокомиссией. По его мнению, обещания Брюсселя помочь с ремонтом трубопровода являются лишь частью игры.

«Не дайте себя обмануть. Это политическая игра. Каждый шаг был согласован между Киевом и Брюсселем. Не будем делать вид, что Урсула фон дер Ляен решает проблему, о которой раньше не знала. Мы призываем Владимира Зеленского и Урсулу фон дер Ляен прекратить этот политический театр. Нефтяную блокаду против Венгрии необходимо немедленно снять», — отметил в соцсети Петер Сийярто.

Позиция Орбана по отношению к Украине и «Дружбе» — последние новости

Между Украиной и Венгрией продолжается напряженная дискуссия по работе нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти в страны Центральной Европы.

Ранее мы писали, что глава венгерской делегации рассказал, что в нефтепровод «Дружба» самопровозглашенных «проверяющих» не допустили, но они получили «новую информацию».

Несмотря на самовольный приезд венгерской делегации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал ей задачу организовать встречу с украинскими членами правительства и добиться совместного осмотра места повреждения нефтепровода «Дружба».

Также Зеленский заявил, что умышленное разжигание правительством Виктора Орбана неприязни к украинцам будет плохо влиять на послевоенное сотрудничество между Украиной и Венгрией.