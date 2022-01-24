Венгрия не будет эвакуировать своих дипломатов, потому что не верит во вторжение России в Киев

Венгрия не будет эвакуировать своих дипломатов, потому что не верит во вторжение России в Киев

Глава МИД Венгрии отметил, что изменения в туристических советах не стоят в повестке дня.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в их ведомстве пока планируется эвакуация дипломатов или членов семей посольства Венгрии в Киеве.

Об этом он сказал 24 января во время перерыва Совета ЕС по иностранным делам, пишет Hirado.hu.

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"Следует избегать новой холодной войны и разжигания атмосферы холодной войны, поскольку она уже имела трагические последствия в Центральной Европе. Мы не хотим стать жертвой какого-либо конфликта Востока и Запада", – сказал Сийярто.

Он отметил, что правительство Венгрии выступает против любых шагов, которые бы обострили ситуацию, но в то же время поддерживает дипломатические усилия, меры по урегулированию конфликта путем переговоров и прямые переговоры вместо информационно-разъяснительной работы.

Напомним, на фоне угрозы войны США приступают к эвакуации сотрудников свого посольста в Киеве. Впоследствии о евакуации своих сотрудников посольств сообщили Австралия, Германия, Британия. Во Франции заявили, что не будут эвакуировать своих дипломатов, но будут продолжать следить за развитием событий.

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