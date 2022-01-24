Венгрия не будет эвакуировать своих дипломатов, потому что не верит во вторжение России в Киев

Глава МИД Венгрии отметил, что изменения в туристических советах не стоят в повестке дня.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в их ведомстве пока планируется эвакуация дипломатов или членов семей посольства Венгрии в Киеве.
Об этом он сказал 24 января во время перерыва Совета ЕС по иностранным делам, пишет Hirado.hu.
"Следует избегать новой холодной войны и разжигания атмосферы холодной войны, поскольку она уже имела трагические последствия в Центральной Европе. Мы не хотим стать жертвой какого-либо конфликта Востока и Запада", – сказал Сийярто.
Он отметил, что правительство Венгрии выступает против любых шагов, которые бы обострили ситуацию, но в то же время поддерживает дипломатические усилия, меры по урегулированию конфликта путем переговоров и прямые переговоры вместо информационно-разъяснительной работы.
Напомним, на фоне угрозы войны США приступают к эвакуации сотрудников свого посольста в Киеве. Впоследствии о евакуации своих сотрудников посольств сообщили Австралия, Германия, Британия. Во Франции заявили, что не будут эвакуировать своих дипломатов, но будут продолжать следить за развитием событий.
Читайте также:
- Россия может напасть на Украину в феврале: командующий ООС назвал потенциальную дату
- МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины, им оплатят билеты
- Угроза нападения РФ на Украину: Зеленский экстренно собирает СНБО