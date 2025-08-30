Венгрия не поддержала заявление ЕС с осуждением атаки на Киев, назвав циничную причину

Венгрия не поддержала заявление ЕС с осуждением атаки по Киеву / © Gulyás Gergely

Реклама

Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не поддержала совместное заявление с осуждением массированной российской атаки в ночь на 28 августа, в результате которой в Киеве погибли 25 человек

Текст заявления, которое поддержали 26 стран блока, опубликован на сайте дипломатической службы Европейского Союза в пятницу, 29 августа.

«Мы выражаем соболезнования, солидарны со всеми украинцами и решительно осуждаем постоянные нападения России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, которые являются преднамеренной эскалацией и подрывают усилия по миру», — говорится в документе.

Реклама

В совместном заявлении страны Евросоюза отметили, что умышленные нападения на гражданское население и невоенные объекты являются военными преступлениями, поэтому все виновники и соучастники должны быть привлечены к ответственности.

«Мы будем продолжать сотрудничать с международными партнерами, в частности с США, чтобы положить конец агрессивной войне России всеобъемлющим, справедливым и длительным миром. Россия должна прекратить убийства и продемонстрировать настоящую готовность к миру», — заявили европейские дипломаты.

В комментарии для венгерского издания Telex МИД Венгрии назвал циничную причину своего неприсоединения к этому документу. В венгерском внешнеполитическом ведомстве считают, что такое заявление «не способствует приближению мира».

«После длительного перерыва на Аляске начались переговоры между Америкой и Россией, которые наконец приблизили нас к миру. Если будет мир, не будет больше бомбардировок и бессмысленных жертв войны. Венгрия выступает за мир, поэтому мы можем поддерживать только документы, способствующие делу мира», — говорится в ответе МИД Венгрии.

Реклама

Интересно, что Словакия есть в перечне 26 стран, которые поддержали совместное заявление ЕС. Ранее МИД Словакии осудило удары по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, не упомянув при этом Россию, которая убила мирных украинцев

Напомним, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала массированный обстрел Киева настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.