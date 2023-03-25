Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС пока "школы на Закарпатье в опасности" – Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы в Закарпатье в опасности".

Об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач со ссылкой на слова Петера Сийярто.

"Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности" — заявил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии также заявил, что "1300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, пока 99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".

Напомним, в Венгрии объяснили, почему заблокировали совместное заявление ЕС по поводу ордера на арест Путина.

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