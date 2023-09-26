Венгрия не спешит голосовать за вступление Швеции в НАТО, потому что "ей ничего не угрожает"

Власти Венгрии говорят, что вопрос вступления Швеции в НАТО вряд ли будет принят в этом году.

Венгрия не будет спешить с голосованием по принятию Швеции в блок НАТО, поскольку "ей ничего не угрожает".

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Об этом пишет АР со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Выступая на открытии осенней сессии венгерского парламента, Орбан сказал законодателям, что "безопасности Швеции ничего не угрожает", поэтому Венгрия "не спешит" утверждать ее вступление в НАТО", — говорится в материале.

На прошлой неделе руководитель парламентской фракции партии Фидеш Мате Кошич выразил мнение, что вопрос вступления Швеции в НАТО вряд ли будет принят в этом году.

Венгрия остается единственным членом НАТО, кроме Турции, еще не одобрившей вступление Швеции в НАТО.

Венгрия с июля 2022 года откладывает голосование за нее и выдвигает Швеции размытые требования. Правительство Орбана обвиняет шведских политиков в выражении "откровенной лжи" о состоянии демократии в Венгрии, что, по словам Орбана, не дает некоторым законодателям уверенности в необходимости одобрения заявки", — утверждает АР.

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан пожаловался на "притеснения" венгерского нацменьшинства и выдвинул Украине условия.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве иностранных дел Венгрии подтвердили, что Будапешт блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО.

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