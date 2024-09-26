Венгрия усвоила “урок” после поражения революции 1956 года, которая была подавлена советскими танками.

Если бы Венгрия стала жертвой российской агрессии, как это случилось с Украиной в феврале 2022 года, то венгры не стали бы воевать с россиянами.

Такое заявление в интервью сделал советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаш Орбан, сообщает Politico.

При этом он апеллировал к усвоенному Венгрией "уроку" после поражения революции 1956 года, которая была подавлена советскими танками.

“Мы, наверное, не сделали бы то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Потому что, очевидно, он втянул свою страну в оборонную войну, люди погибли, территория была потеряна — опять же это их право, это суверенное решение, они имели на это право. Но если бы нас спросили, мы бы не советовали”, – сказал Балаш Орбан.

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Советник венгерского премьера напомнил о событиях октября 1956 года, когда в Венгрии вспыхнула революция против тоталитарного коммунистического режима с требованиями демократизации и выхода из Варшавского договора.

Тогда менее чем через три недели советские войска подавили эту борьбу за свободу, оставив 2700 убитых и 20 000 раненых, а еще 176 000 человек покинули эту страну, население которой было менее 10 миллионов.

Кроме того, новый коммунистический режим, правивший Венгрией еще 33 года после советского вторжения, казнил 229 гражданских лиц, в том числе премьер-министра во время революции Имре Надя.

“Мы должны быть осторожны с очень ценными жизнями венгров. Нельзя просто бросить их на растерзание”, — заявил Балаш Орбан.

Реакция венгерских политиков

Оппозиционные политики уже подвергли критике это заявление советника венгерского премьер-министра.

"Этими словами Балаш Орбан унизил память тысяч венгерских борцов за свободу, сотни из которых — в отличие от Балаша Орбана — были готовы пожертвовать жизнью за свободу и независимость своей страны", — заявил лидер правоцентристской партии "Тиса", евродепутат Петер Мадьяр.

Лидер левоцентристской Демократической коалиции, экс-премьер-министр Ференц Дюрчань написал в Facebook: "Правительство Орбана передаст Венгрию россиянам без боя".

После критики Балаш Орбан попытался защитить свое заявление, объяснив, что власти Венгрии не видят смысла в украинско-российской войне, в которой сотни тысяч человек погибли "зря".

Напомним, ранее глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш призвал прекратить огонь, комментируя операцию ВСУ в Курской области.

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