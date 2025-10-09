- Дата публикации
Венгрия обвинила премьера Польши в «защите террористов» из-за заявления о «Северном потоке»
Туск заявил, что настоящая проблема заключается не в подрыве трубопроводов, а в том, что «их вообще построили».
Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в «защите террористов» из-за его комментария по поводу диверсии на российских газопроводах «Северные потоки».
Об этом Сийярто написал в соцсети Х, сообщает издание Европейская правда.
Спор между политиками разразился после заявления Туска, который, комментируя взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года, отметил, что настоящая проблема заключается не в подрыве трубопроводов, а в том, что «их вообще построили».
«По словам Дональда Туска, подрыв газопровода приемлем. Это шокирует, ведь заставляет задуматься, что еще можно взорвать и считать это оправданным или даже похвальным. Очевидно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов», — заявил Сийярто.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши четко заявил, что Варшава не будет выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северного потока-2», назвав главной проблемой само строительство российского газопровода.
Мы ранее информировали, что посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина не вмешивается в дело украинца Владимира Ж., задержанного в польском Прушкуве по запросу Германии по делу о подрыве «Северных потоков».