Венгрия обвинила премьера Польши в «защите террористов» из-за заявления о «Северном потоке»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто

Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в «защите террористов» из-за его комментария по поводу диверсии на российских газопроводах «Северные потоки».

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, сообщает издание Европейская правда.

Спор между политиками разразился после заявления Туска, который, комментируя взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года, отметил, что настоящая проблема заключается не в подрыве трубопроводов, а в том, что «их вообще построили».

«По словам Дональда Туска, подрыв газопровода приемлем. Это шокирует, ведь заставляет задуматься, что еще можно взорвать и считать это оправданным или даже похвальным. Очевидно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов», — заявил Сийярто.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши четко заявил, что Варшава не будет выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северного потока-2», назвав главной проблемой само строительство российского газопровода.

Мы ранее информировали, что посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина не вмешивается в дело украинца Владимира Ж., задержанного в польском Прушкуве по запросу Германии по делу о подрыве «Северных потоков».