Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

В Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о начале экономического сотрудничества с Ираном.

Об этом Сиярто написал в соцсети.

В Венгрии с визитом находится иранский министр экономики Сейед Эхсан Хандузи. Петер Сиярто пригласил его на проведение заседания экономических комитетов.

"В мире много проблем. Пока мы видим, что конфликты легко выходят из-под контроля. Путь к снижению угрозы глобальной безопасности — прекратить их. В случае международного сотрудничества с Ираном мы сделаем большой шаг вперед в стабилизации всей ситуации на Ближнем Востоке", — отметил Петер Сиярто.

Напомним, нефтепровод "Дружба" возобновил свою работу после обесточивания, вызванного террористической ракетной атакой РФ.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что "созвал заседание Совета обороны в связи с последними событиями российско-украинской войны".

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