Венгрия останавливает выдачу рабочих виз мигрантам: заденет ли это украинцев

Венгрия остановила выдачу упрощенных разрешений гастарбайтерам

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Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр ограничил приток трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, выполнив обещание, данное избирателям.

Об этом пишет dpa со ссылкой на опубликованный в субботу указ венгерского правительства.

Новые вида на жительство по схеме для работников-мигрантов, введенной предыдущим правительством во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана, больше не будут выдаваться.

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По предварительным оценкам, в Венгрии работают около 90 000 работников из стран, не входящих в ЕС, что составляет около 2% рабочей силы.

Большинство из них работают в сфере автомобильной промышленности, в строительстве как сезонные рабочие в сельском хозяйстве и в службах доставки. Большинство из них происходят из Украины, Филиппин, Китая, Вьетнама и Индии.

Ограничение притока трудовых мигрантов было среди обещаний, данных Мадяром во время избирательной кампании. Новый лидер оправдывал свое обещание тем, что больше венгров должно получать работу, а компании должны быть лишены возможности снижать заработную плату, нанимая иностранцев, хотя, по данным отраслевых ассоциаций и ассоциаций работодателей, во многих секторах Венгрии существует дефицит рабочей силы.

Что меняется для трудовых мигрантов в Венгрии

Новое положение предполагает, что существующие виды на жительство остаются действительными до истечения срока их действия. Оно не уточняет, можно ли продлить разрешения, срок действия которых истекает.

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Это не означает полного прекращения выдачи разрешений на проживание гражданам стран, не входящих в ЕС. Запрет касается упрощенной схемы правительства Орбана для гастарбайтеров, которая обеспечила относительно беспрепятственную вербовку работников из-за пределов ЕС через агентства, контролируемые Орбаном. Мадяр подверг критике эту практику во время предвыборной кампании.

Что изменится для украинцев

Как мы упоминали выше, среди рабочих не из стран ЕС, в Венгрии есть значительная часть украинцев. Однако это не значит, что украинцев уже завтра депортируют из государства.

Заметим, что Венгрия как член ЕС присоединилась к механизму временной защиты для беженцев из Украины в Евросоюзе. Несмотря на то, что ЕС готовит новые решения о защите украинцев, о выдворении пока речь не идет.

Ранее в Reuters сообщили, что Венгрия с 5 июня приостановила выдачу рабочих виз. гражданам Грузии, Армении и Филиппин.

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Напомним, в СМИ появилась информация, что Будапешт якобы «дожал» соглашение о правах венгров на Закарпатье.

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