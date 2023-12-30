Венгрия отказала Украине в экстрадиции россиянина, подозреваемого в убийстве Окуевой

Венгерский суд отказал в экстрадиции из-за войны в Украине
В Венгрии отказались отдать Украине россиянина, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, которое произошло в 2017 году.
Реалии 29 декабря сообщил начальник управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.
Украинские власти обратились в прокуратуру Венгрии с экстрадиционным запросом, но получили отказ от венгерского суда.
"Венгерский суд отказал в экстрадиции [Редькина] из-за войны в Украине", – сказал начальник управления нацполиции в Киевской области, сотрудники которого расследовали дело об убийстве Окуевой.
Инцидент подтвердил и бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, помощницей которого работала Окуева.
По его словам, Редькин смог покинуть Украину в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в прошлом году.
Напомним, прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался называть полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину "войной". В свою очередь, он в дальнейшем использует терминологию своего друга — российского диктатора Владимира Путина.