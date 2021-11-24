Венгрия отказалась закупать российские и китайские COVID-вакцины

80% из 10 млн вакцин, уже имеющихся в стране, западного производства.

Венгрия больше не будет покупать российские или китайские вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Еuractiv.

Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что Венгрия откажется от российских и китайских вакцин в следующем заказе на 5 миллионов доз.

"Пока мы не ведем переговоров ни со "Спутником", ни с Sinopharm о новых поставках в Венгрию. Следующая партия вакцин наверняка не будет включать вакцины с Востока. Поставщики "Спутник" и Sinopharm выполнили ранее подписанные контракты", — сказал Сийярто.

По его словам, сейчас только ведутся переговоры с Российским государственным инвестиционным фондом, занимающимся производством "Спутника", и китайской Sinopharm о возможности производства вакцин по лицензии этих двух компаний на будущей венгерской фабрике вакцин.

"Но никаких переговоров по доставке вакцин с Востока нет", — отметил министр.

В свою очередь глава администрации премьера Венгрии Гергели Гуляш заявил, что правительство приняло решение не участвовать во втором раунде закупок вакцин в ЕС.

По его словам, в запасе страны все еще есть 10 миллионов вакцин, которых достаточно для всех третьих прививок.

Как отмечают венгерские СМИ, 80% из 10 млн уже имеющихся в стране вакцин западного производства.

Напомним, что в России зарегистрирована новая вакцина против COVID-19 для детей.

Ранее ВОЗ приостановила сертификацию российской вакцины "Спутник V".

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