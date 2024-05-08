Венгрия отметилась очередным скандальным заявлением о войне: в этот раз речь шла о помощи НАТО

Венгрия не будет участвовать в долгосрочном плане НАТО по помощи Украине и считаю эту идею "сумасшедшей".

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Reuters.

"Венгрия останется в стороне безумного плана НАТО (речь идет о фонде для Украины — Ред.), несмотря на все давление", — отметил Сийярто.

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, отвечая на инициативу НАТО в прошлом месяце, заявил, что Будапешт не будет поддерживать никаких предложений НАТО, которые "могут приблизить Альянс к войне или перевести его с оборонной коалиции на наступательную".

Представитель США в Венгрии ранее заявил, что союзники по НАТО предупреждают Венгрию об опасности ее "тесных и расширительных" отношений с Россией, и если это политический выбор Будапешта, то странам НАТО "придется решить, как лучше защитить интересы безопасности".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев заявил об инициативе создания специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны в размере 100 млрд евро.

Ранее Петер Сийярто заявил, что присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало третьей мировой войны. А недавно премьер Венгрии Виктор Орбан цинично высказался о войне в Украине и ошеломил заявлением о западных войсках.

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