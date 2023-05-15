Венгрия поддерживает "мирный план" Китаю: "Хотим скорейшего прекращения боевых действий"

Он посетовал, что Венгрия сталкивается с особо серьезными вызовами из-за войны в Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Пекин заявил о поддержке его страной "мирного плана" Эитая по окончании войны.

Об этом венгерский дипломат заявил в понедельник, 15 мая, сообщает Origo.

Он посетовал, что Венгрия сталкивается с особо серьезными вызовами из-за происходящей по соседству войны в Украине "поэтому наша страна на стороне мира и хочет скорейшего прекращения боевых действий".

"Венгрия и Китай могут рассчитывать друг на друга на усиление голоса лагеря мира, две страны будут тесно сотрудничать, чтобы как можно быстрее установить перемирие в Украине и начать мирные переговоры. Мы должны постоянно усиливать голос лагеря мира, чтобы четко дать понять, что мировое большинство действительно выступает за мир. И Китай, безусловно, играет ключевую роль в усилении голоса лагеря мира. Мы ценим усилия Китая по отношению к миру в прошлом, мы ценим мирный план, который Китай изложил на рассмотрение", — сказал он.

Напомним, на днях глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил США в "пропаганде войны". По его мнению, посол США Давид Прессман "распространяет военную пропаганду", и что Вашингтон хочет подтолкнуть Будапешт к "лагерю войны".

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