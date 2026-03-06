Венгрия показала конфискованные миллионы и золото задержанных украинцев (фото)

В Венгрии показали деньги и золото, которое конфисковали у задержанных украинцев / © Уряд Угорщини

Венгерские власти обнародовали фотографии наличных и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.

Об этом сообщили в правительстве Венгрии.

Объем изъятых ценностей

По сообщению на официальном фейсбуке-странице правительства Венгрии, 5 марта правоохранители задержали семерых граждан Украины. В двух бронированных инкассаторских автомобилях, по которым они передвигались, было обнаружено:

40 миллионов долларов США;

35 миллионов евро;

9 кг золота.

Груз транспортировался из Австрии в Украину транзитом через венгерскую территорию. Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) начала расследование по подозрению в отмывании денег. Венгерская сторона также утверждает, что среди задержанных был бывший генерал спецслужб.

В настоящее время у украинской стороны нет контакта со своими гражданами. Несмотря на информацию Будапешта об их депортации, официального подтверждения места пребывания семи украинцев пока нет.

Задержание украинцев в Венгрии — что известно

В четверг, 5 марта, венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского Ощадбанка. В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.

В Национальном банке Украины, ссылаясь на информацию Ощадбанка, подтвердили, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.

Венгерская Национальная налоговая и таможенная служба, комментируя захват инкассаторов из Украины, заявила, что задержание производилось «по подозрению в отмывании средств».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал задержание семи украинских граждан в Будапеште захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введение санкций.