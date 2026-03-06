ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1476
Время на прочтение
2 мин

Венгрия показала конфискованные миллионы и золото задержанных украинцев (фото)

Венгрия обнародовала фото изъятых у работников Сбербанка миллионов долларов и золота.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Венгрии показали деньги и золото, которое конфисковали у задержанных украинцев

В Венгрии показали деньги и золото, которое конфисковали у задержанных украинцев / © Уряд Угорщини

Венгерские власти обнародовали фотографии наличных и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.

Об этом сообщили в правительстве Венгрии.

Объем изъятых ценностей

По сообщению на официальном фейсбуке-странице правительства Венгрии, 5 марта правоохранители задержали семерых граждан Украины. В двух бронированных инкассаторских автомобилях, по которым они передвигались, было обнаружено:

  • 40 миллионов долларов США;

  • 35 миллионов евро;

  • 9 кг золота.

Груз транспортировался из Австрии в Украину транзитом через венгерскую территорию. Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) начала расследование по подозрению в отмывании денег. Венгерская сторона также утверждает, что среди задержанных был бывший генерал спецслужб.

В Венгрии показали деньги и золото, которое конфисковали у задержанных украинцев / © Уряд Угорщини

В Венгрии показали деньги и золото, которое конфисковали у задержанных украинцев / © Уряд Угорщини

В настоящее время у украинской стороны нет контакта со своими гражданами. Несмотря на информацию Будапешта об их депортации, официального подтверждения места пребывания семи украинцев пока нет.

В Венгрии показали деньги и золото, которое конфисковали у задержанных украинцев / © Уряд Угорщини

В Венгрии показали деньги и золото, которое конфисковали у задержанных украинцев / © Уряд Угорщини

Задержание украинцев в Венгрии — что известно

В четверг, 5 марта, венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского Ощадбанка. В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.

В Национальном банке Украины, ссылаясь на информацию Ощадбанка, подтвердили, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.

Венгерская Национальная налоговая и таможенная служба, комментируя захват инкассаторов из Украины, заявила, что задержание производилось «по подозрению в отмывании средств».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал задержание семи украинских граждан в Будапеште захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введение санкций.

Дата публикации
Количество просмотров
1476
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie