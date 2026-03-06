- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1476
- Время на прочтение
- 2 мин
Венгрия показала конфискованные миллионы и золото задержанных украинцев (фото)
Венгрия обнародовала фото изъятых у работников Сбербанка миллионов долларов и золота.
Венгерские власти обнародовали фотографии наличных и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.
Об этом сообщили в правительстве Венгрии.
Объем изъятых ценностей
По сообщению на официальном фейсбуке-странице правительства Венгрии, 5 марта правоохранители задержали семерых граждан Украины. В двух бронированных инкассаторских автомобилях, по которым они передвигались, было обнаружено:
40 миллионов долларов США;
35 миллионов евро;
9 кг золота.
Груз транспортировался из Австрии в Украину транзитом через венгерскую территорию. Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) начала расследование по подозрению в отмывании денег. Венгерская сторона также утверждает, что среди задержанных был бывший генерал спецслужб.
В настоящее время у украинской стороны нет контакта со своими гражданами. Несмотря на информацию Будапешта об их депортации, официального подтверждения места пребывания семи украинцев пока нет.
Задержание украинцев в Венгрии — что известно
В четверг, 5 марта, венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского Ощадбанка. В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.
В Национальном банке Украины, ссылаясь на информацию Ощадбанка, подтвердили, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.
Венгерская Национальная налоговая и таможенная служба, комментируя захват инкассаторов из Украины, заявила, что задержание производилось «по подозрению в отмывании средств».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал задержание семи украинских граждан в Будапеште захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введение санкций.