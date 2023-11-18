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Венгрия полностью заблокировала обсуждение нового пакета санкций Евросоюза против РФ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Венгрия полностью заблокировала обсуждение нового пакета санкций Евросоюза против РФ

Евросоюз / Фото: Associated Press

Послы стран ЕС обсуждали, вероятно, самый слабый пакет санкций против России.

После стран Европейского союза провели первое обсуждение нового пакета санкций против России за агрессию против Украины.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк в соцсетиХ.

Он заявил, что послы обсуждали, вероятно, самый слабый пакет санкций против России.

"Сегодня послы ЕС впервые обсуждали новый и, вероятно, самый слабый по состоянию на сегодняшний день пакет санкций ЕС в отношении России. Было много комментариев, и Венгрия полностью заблокировала весь пакет. Посмотрим, будет ли договоренность раньше Нового года", – написал Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что венгерский министр предлагает ЕС разработать стратегию на случай проигрыша Украины в войне против России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Словакии обеспокоены активностью венгерских шпионов и тайными контактами с россиянами.

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Дата публикации
Просмотры
131
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