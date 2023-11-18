Венгрия полностью заблокировала обсуждение нового пакета санкций Евросоюза против РФ

После стран Европейского союза провели первое обсуждение нового пакета санкций против России за агрессию против Украины.

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Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк в соцсетиХ.

Он заявил, что послы обсуждали, вероятно, самый слабый пакет санкций против России.

"Сегодня послы ЕС впервые обсуждали новый и, вероятно, самый слабый по состоянию на сегодняшний день пакет санкций ЕС в отношении России. Было много комментариев, и Венгрия полностью заблокировала весь пакет. Посмотрим, будет ли договоренность раньше Нового года", – написал Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что венгерский министр предлагает ЕС разработать стратегию на случай проигрыша Украины в войне против России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Словакии обеспокоены активностью венгерских шпионов и тайными контактами с россиянами.

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