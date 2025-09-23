Венгрия пошла против линии Трампа: что сказал Сийярто о российской нефти

Петер Сийярто / © Associated Press

Венгрия продолжит закупать российские энергоносители, несмотря на призывы США и союзников по НАТО прекратить импорт нефти из РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Guardian.

"Мы не можем обеспечить стабильную поставку энергии для нашей страны без российских источников нефти или газа", - сказал он на полях 80-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам министра, поставка энергии для Будапешта — это "чисто физический вопрос".

"Можно мечтать о покупке нефти и газа где-то [кроме России], но мы можем брать их только там, где есть инфраструктура. Если посмотреть на карту, без российских поставок гарантировать безопасность энергоснабжения невозможно", - подчеркнул Сийярто.

Его слова прозвучали после заявлений президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе объявил о готовности ужесточить санкции против РФ только при условии, что все страны НАТО согласятся перестать покупать у нее нефть.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все члены НАТО перестанут покупать нефть у РФ", - написал Трамп в Truth Social.

Венгрия и Словакия остаются более зависимыми от русских энергоносителей. Государственная компания MOL Group ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти по трубопроводу "Дружба", которая поступает на нефтеперерабатывающие заводы двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет заставить Россию закончить войну, снизив цены на нефть.