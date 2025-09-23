ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
443
Время на прочтение
1 мин

Венгрия пошла против линии Трампа: что сказал Сийярто о российской нефти

Венгрия продолжит импорт российских энергоносителей, поскольку без них невозможно гарантировать стабильные поставки.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Петер Сийярто

Петер Сийярто / © Associated Press

Венгрия продолжит закупать российские энергоносители, несмотря на призывы США и союзников по НАТО прекратить импорт нефти из РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Guardian.

"Мы не можем обеспечить стабильную поставку энергии для нашей страны без российских источников нефти или газа", - сказал он на полях 80-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам министра, поставка энергии для Будапешта — это "чисто физический вопрос".

"Можно мечтать о покупке нефти и газа где-то [кроме России], но мы можем брать их только там, где есть инфраструктура. Если посмотреть на карту, без российских поставок гарантировать безопасность энергоснабжения невозможно", - подчеркнул Сийярто.

Его слова прозвучали после заявлений президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе объявил о готовности ужесточить санкции против РФ только при условии, что все страны НАТО согласятся перестать покупать у нее нефть.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все члены НАТО перестанут покупать нефть у РФ", - написал Трамп в Truth Social.

Венгрия и Словакия остаются более зависимыми от русских энергоносителей. Государственная компания MOL Group ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти по трубопроводу "Дружба", которая поступает на нефтеперерабатывающие заводы двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет заставить Россию закончить войну, снизив цены на нефть.

Дата публикации
Количество просмотров
443
