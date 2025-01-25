Венгрия потребует от Украины гарантии безопасности: о чем идет речь

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил об угрозе энергетической безопасности страны и потребует от Украины гарантии беспрепятственного транзита газа и нефти.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

По его словам, такие гарантии Венгрия стремится получить в понедельник, 27 января, когда Совет министров иностранных дел ЕС будет решать, продлевать ли санкции против России.

Петер Сиярто добавил, что говорил об этом в телефонном разговоре с представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

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“Формула понятна: теперь нельзя одновременно платить цену чужих войн и рисковать нашей энергетической безопасностью. Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они не будут препятствовать транспортировке природного газа и нефти в Венгрию”, — подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Зеленский в субботу, 25 января, заявил, что Украина готова транспортировать газ через свою территорию в Словакию и другие страны Европы при условии, что этот газ не будет российским.

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