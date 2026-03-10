Венгрия приняла резолюцию против Украины: что в ней решили

Петер Сиярто / © Associated Press

Национальное собрание Венгрии в последний день своей работы поддержало резолюцию, призывающую правительство остановить направление венгерских и европейских средств в поддержку Украины. За соответствующий документ проголосовали 142 депутата, против выступили 28, еще четверо воздержались.

Об этом сообщает венгерское издание Index.

Отмечается, что документ из 18 пунктов подготовили глава МИД Петер Сийярто и лидер парламентской группы «Фидес» Мате Кочиш. Авторы призывают правительство противодействовать инициативам ЕС, которые могут ограничить суверенитет государств-членов или превратить союз в военный альянс.

«Принять все необходимые меры, чтобы предотвратить продолжение политики Европейского Союза относительно дальнейшей поддержки войны в Украине. Не допустить вывода в Украину средств Венгрии и венгерского народа, а также средств ЕС, которые юридически принадлежат Венгрии и венгерскому народу», — отмечается в документе.

Кроме того, депутаты требуют от правительства не принимать бюджет ЕС, который направлял бы значительную часть поддержки, принадлежащей венгерским фермерам и экономике, в Украину.

Также как сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач, Венгрия призывает заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, аргументируя это несоответствием критериям и риском втягивания блока в войну. Правительство требует прекратить финансовую и военную помощь Киеву, отмечая, что за время конфликта ЕС предоставил Украине €193,3 млрд. Эта сумма почти в три раза превышает объем поддержки, полученной Венгрией от Брюсселя с 2004 года.

Отмечается, что эта сессия стала последней перед всеобщими выборами в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля.

Конфликт Украины и Венгрии — последние новости

Напомним, ранее премьер Виктор Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть в стране. Также Венгрия призвала ЕС упразднить санкции против РФ и назвала свою причину.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил Украину и, в частности, президента Владимира Зеленского в отсутствии транспортировки нефти через Дружбу.

Еще раньше Владимир Зеленский деликатно высмеял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.