Венгрия приняла закон "о защите суверенитета", не соответствующий нормам Евросоюза

В Венгрии вводятся ограничения, схожие с российским законом об иностранных агентах, который Москва использовала, чтобы заставить замолчать критиков.

В среду, 7 февраля, Европейская комиссия начала процедуру официального осуждения Венгрии из-за нового закона, который, по мнению критиков, призван заставить замолчать правительственную оппозицию.

Об этом сообщает издание Politico.

Речь идет о так называемом законе о защите национального суверенитета, принятом в конце прошлого года. В соответствии с ним в Венгрии будет создан новый государственный орган с полномочиями расследовать политическую деятельность, осуществляемую от имени иностранных интересов или финансируемую ими.

В некоторых случаях людям, использующим иностранные деньги для влияния на выборы, может грозить тюремный срок. В правительстве Венгрии утверждают, что закон призван оградить волю избирателей от неправомерного иностранного вмешательства.

Также читайте Если Путин победит: еще в двух странах претендуют на земли Украины

Однако организации по свободе СМИ и правозащитные организации сравнили это мероприятие с российским законом об иностранных агентах, которое Москва использовала, чтобы заставить замолчать критиков, получающих финансирование из-за границы. Совет Европы призвал отменить венгерский закон, заявив, что он может быть оружием против политической оппозиции.

В среду Еврокомиссия начала правовую процедуру против Венгрии после того, как определила, что венгерский закон нарушает несколько фундаментальных прав, закрепленных в законодательстве ЕС, включая неприкосновенность частной жизни и свободу выражения взглядов и собраний.

Будапешт имеет два месяца, чтобы ответить и рассмотреть беспокойство Комиссии, иначе Комиссия может перейти к следующему этапу процесса, так называемому обоснованному выводу, официально призывающему правительство соблюдать законодательство ЕС.

Напомним, ранее британская газета The Financial Times сообщила, что страны Евросоюза разрабатывают план разрушения венгерской экономики, если Будапешт откажется от выделения нового пакета помощи Украине.

Читайте также: