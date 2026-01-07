Венгрия против Коалиции желающих: Сиярто назвал власть ЕС «марионеточной» из-за помощи Украине

Петер Сийярто / © Associated Press

Венгрия исключает Парижскую декларацию, которую 6 января в Париже подписали участники «Коалиции желающих».

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает MTI.

Он посетовал, что это решение несет риск прямой конфронтации с Россией.

«Желая обеспечить военное присутствие в Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны против России», — посетовал Сийярто.

Он похвастался, что «защитить Венгрию» от войны с Россией может только правительство Орбана.

«Мы и дальше поддерживаем мирные переговоры, поддерживаем высочайшего уровня американо-российские консультации и отвергаем последнее „военное“ решение Брюсселя», — сказал венгерский глава МИД.

Также Сийярто обозвал власть Евросоюза «марионеточной».

«Очевидно, что марионеточное правительство в Брюсселе было создано, чтобы во всех отношениях исполнять волю Брюсселя. Марионеточное правительство в Брюсселе втянет Венгрию в войну, которую Брюссель хочет начать против России», — отметил он.

Напомним, что вчера, 6 января, в Париже на саммите «Коалиции желающих» Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня в Украине.

Лидеры стран называют это решение историческим, а американская сторона впервые официально засвидетельствовала свою поддержку гарантий безопасности.