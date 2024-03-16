Венгрия разослала странам Евросоюза письмо с жалобами на Украину: о чем идет речь

Чердачные разослала странам члены Евросоюза письмо с претензиями к Украине по вопросу защиты венгерского национального меньшинства.

Соответствующее письмо оказалось в распоряжении Радио Свобода.

В своем письме Венгрия требует вернуть права венгерского меньшинства на уровень, который был до 2015 года. В частности, о свободном использовании венгерского языка в Украине, а также права на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

"Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерского общества в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", — утверждается в письме.

Кроме того, в Будапеште недовольны изменением соотношения населения после изменения границ административных районов в Украине. В частности, Венгрия считает неоправданным минимальные 10% представительства нацменьшинства для языковых прав, и требует своего делегата в Верховной раде.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз "имперскими оккупантами", а страны Запада "источником бескультурья и разрушения".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Словакии раскритиковала премьера Фицо из-за "вдохновения", которое он черпает в Венгрии.

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