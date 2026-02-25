Венгрия разворачивает войска из-за "угрозы" от Украины: заявление Орбана

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетической инфраструктуры Венгрии от «потенциальных атак Украины».

Об этом он сообщил в видеообращении.

Он намекнул, что Украина якобы хочет нарушить работу венгерской энергосистемы, в связи с чем принимаются превентивные меры.

По словам Орбана, вблизи ключевых энергетических объектов будут развернуты подразделения и средства, необходимые для отражения возможных атак.

«Это означает, что воинские части и средства, необходимые для отражения атак, будут развернуты вблизи важных энергетических объектов», — заявил премьер.

Кроме того, по его словам, полиция будет осуществлять усиленное патрулирование у отдельных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров.

В правительстве отмечают, что подобные меры направлены на обеспечение энергетической безопасности страны в условиях роста рисков для критической инфраструктуры.

Чем еще угрожал Будапешт

Напомним, до этого, в Будапеште заявляли о возможности прекращения поставок энергоресурсов в Украину — в частности, природного газа и электроэнергии — в ответ на остановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщало издание ExPro со ссылкой на руководителя аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

По его словам, Венгрия примет меры, если транзит российской нефти не будет восстановлен. Будапешт также планировал координировать действия со Словакией, ранее заявлявшей о возможной остановке экспорта электроэнергии в Украину.

В материале отмечается, что венгерский маршрут является одним из ключевых для импорта газа в Украину: в 2025 году через Венгрию поступило более 2,9 млрд кубометров газа — около 45% от общего объема. В январе 2026-го доля этого направления снизилась до 38% из-за более активного импорта из Польши. Импорт из Словакии в прошлом году составил около 20%.

Аналитики обратили внимание, что механизм возможного прекращения снабжения остается непонятным, ведь торговлю газом осуществляют преимущественно частные компании, а Венгрия и Словакия выступают транзитными странами. Полная блокировка поставок могла бы противоречить законодательству ЕС. Кроме того, у Украины есть альтернативные маршруты импорта, а запасы газа в подземных хранилищах почти на 40% превышают прошлогодние показатели.

Венгрия также является важным поставщиком электроэнергии: в феврале 2026 года ее доля в общей структуре импорта составила около 50%. В то же время эксперты подчеркивают, что речь идет скорее о политических заявлениях, чем о реальных ограничениях.