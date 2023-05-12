Венгрия требует исключить трех человек из 11-го пакета санкций против РФ

Будапешт не впервые требует исключить некоторых лиц из санкционных списков Европы.

Власти Венгрии потребовали исключить трех человек из 11-го пакета санкций против России, который Еврокомиссия передала странам-членам Европейского Союза для внесения предложений.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Теперь Венгрия хочет исключить трех человек из 72-х предложенных к санкциям за подрыв суверенитета Украины", — написал он в твиттере.

Известно, что одно лицо из предложенных – начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Будапешт не впервые требует исключить некоторых лиц из санкционных списков Европы. В частности, ранее Венгрия становилась на защиту некоторых российских олигархов, среди которых Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия отказалась от права на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года якобы "из-за продолжительной войны".

Кроме того, мы ранее сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Закарпатье "древней венгерской землей" в интервью радио Kossuth. Однако это вырезали из эфира.

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