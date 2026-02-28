Виктор Орбан / © Associated Press

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что решение Венгрии заблокировать один из документов по кредитной поддержке Украины противоречит неписаным правилам Европейского Союза.

Об этом он сказал в телеэтере.

Есть чувствительный момент для самого Европейского Союза. В ЕС, какими бы ни были разногласия, есть юридическое джентльменское правило: если что-то согласовано между главами государств, правительств или государств-членов Евросоюза, дальше, когда это реализуется в юридических документах, идет полная поддержка этих документов. И Венгрия собственно сознательно нарушает это правило, и это возмущает всех в ЕС. Это очень ударит по Венгрии, потому что она переходит границы, которые не следует переходить внутри Европейского Союза. Тем не менее, это более долгосрочный вопрос», — подчеркнул Качка.

По его словам, позиция Будапешта не отразится на получении средств Украиной.

Венгрия заблокировала один из технических регламентов. Основные регламенты уже одобрены. Поэтому сейчас ведется дискуссия, работа Министерства финансов и правительства над тем, чтобы заключить соответствующие документы для обеспечения финансирования для нас», — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Венгрия выдвинула жесткое условие и заявляет, что не поддержит выделение Украине кредита ЕС на €90 млрд.

Мы ранее информировали, что глава Европейского совета Антониу Кошта призвал премьер -министра Венгрии Виктора Орбана выполнить решение, принятое лидерами стран ЕС, по финансовой поддержке Украины.