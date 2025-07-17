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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Венгрия ввела санкции против украинцев, которых обвинила в смерти этнического венгра: кто в списке

Венгрия ввела санкции против трех украинских военных чиновников из-за смерти мобилизованного венгра.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Петер Сиярто

Петер Сиярто / © Associated Press

Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским высокопоставленным военнослужащим из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после мобилизации на Закарпатье.

«На улицах Украины разворачивается жестокая охота на тех, кто не желает вступать в армию, с систематическими избиениями и пытками. Венгр умер после избиения во время принудительного призыва. Сегодня мы инициировали внесение виновных в санкционный список ЕС», — цинично написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в соцсети Х.

В другом посте Сиярто написал, что Будапешт инициировал «внесение ЕС в санкционный список лиц, виновных в смерти венгра во время принудительного призыва». В частности, речь идет о «трех украинских чиновниках из Министерства обороны».

По информации венгерского издания Telex, речь идет про:

  • начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко),

  • командующего войсками Оперативного командования «Запад» (бригадного генерала Владимира Шведюка),

  • директора Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковника Романа Юзвенко).

Шантаж электричеством и газом

Сиярто, очевидно, уже изучил опыт России, которая в прошлом шантажировала Украину поствками газа. Теперь он говорит то же самое.

Министр пригрозил, что «Киев будет иметь большие проблемы, если венгерско-украинские отношения заморозятся».

«Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии в соседнюю страну (Украина — Ред.), а из Венгрии в Украину поступает несколько сотен миллионов кубических метров природного газа. Поэтому у Украины будут действительно большие проблемы только в случае замораживания этих отношений», — сказал он.

Ранее сообщалось, что посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в венгерское Министерство иностранных дел из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, якобы избитым работниками ТЦК.

В Сухопутных войсках ВСУ прокомментировали скандал. Там подчеркнули, что Иосиф Шебештень является гражданином Украины. Он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях и ВЛК сочла его годным.

В МИД Украины обвинили Венгрию в манипулировании информацией о смерти мобилизованного.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом скандале.

Также сегодня Сиярто и Орбан устроили скандал уже из-за другого инцидента — на Закарпатье неизвестные подожгли венгерскую церковь и написали «Мадяров на ножи».

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Дата публикации
Количество просмотров
233
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