Венгрия ввела санкции против украинцев, которых обвинила в смерти этнического венгра: кто в списке

Петер Сиярто / © Associated Press

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Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским высокопоставленным военнослужащим из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после мобилизации на Закарпатье.

«На улицах Украины разворачивается жестокая охота на тех, кто не желает вступать в армию, с систематическими избиениями и пытками. Венгр умер после избиения во время принудительного призыва. Сегодня мы инициировали внесение виновных в санкционный список ЕС», — цинично написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в соцсети Х.

В другом посте Сиярто написал, что Будапешт инициировал «внесение ЕС в санкционный список лиц, виновных в смерти венгра во время принудительного призыва». В частности, речь идет о «трех украинских чиновниках из Министерства обороны».

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По информации венгерского издания Telex, речь идет про:

начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко),

командующего войсками Оперативного командования «Запад» (бригадного генерала Владимира Шведюка),

директора Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковника Романа Юзвенко).

Шантаж электричеством и газом

Сиярто, очевидно, уже изучил опыт России, которая в прошлом шантажировала Украину поствками газа. Теперь он говорит то же самое.

Министр пригрозил, что «Киев будет иметь большие проблемы, если венгерско-украинские отношения заморозятся».

«Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии в соседнюю страну (Украина — Ред.), а из Венгрии в Украину поступает несколько сотен миллионов кубических метров природного газа. Поэтому у Украины будут действительно большие проблемы только в случае замораживания этих отношений», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в венгерское Министерство иностранных дел из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, якобы избитым работниками ТЦК.

В Сухопутных войсках ВСУ прокомментировали скандал. Там подчеркнули, что Иосиф Шебештень является гражданином Украины. Он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях и ВЛК сочла его годным.

В МИД Украины обвинили Венгрию в манипулировании информацией о смерти мобилизованного.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом скандале.

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Также сегодня Сиярто и Орбан устроили скандал уже из-за другого инцидента — на Закарпатье неизвестные подожгли венгерскую церковь и написали «Мадяров на ножи».