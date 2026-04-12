Венгрия выбирает власть — стартовали выборы (фото)

Орбан рискует проиграть эти выборы / © Associated Press

В воскресенье в Венгрии стартовали парламентские выборы, определяющие судьбу правительства, управляющего страной. Это может быть поворотный момент, потому что выбор стоит между Виктором Орбаном, который у власти уже 16 лет, и его оппонентами.

Венгры должны избрать 199 депутатов Национальной ассамблеи — однопалатного парламента Венгрии. Его состав выбирают на четыре года. Партия, получившая парламентское большинство или победившая на выборах и сформировавшая коалицию, получает возможность сформировать правительство. Выборы ожидают рекордную явку, которая может превысить 80%.

Петер Мадяр / © Associated Press

Согласно усредненным показателям опросов, у оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадяром — бывшим соратником Орбана, а ныне его главным конкурентом — 49-50% поддержки избирателей, тогда как провластная партия Фидес — 39%.

Орбан уже проголосовал. Наверное, за себя отдал голос / © Associated Press

В преддверии парламентских выборов в Венгрии лидер Словакии Роберт Фицо выразил поддержку премьер-министру Виктору Орбану.

«Желаю Виктору Орбану достичь всех его политических целей на парламентских выборах. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал столь решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», — написал премьер Словакии в соцсети X.