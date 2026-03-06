Венгрия выдвинула Украине «дедлайн» по нефтепроводу «Дружба»: что заявили

Конфликт Украины и Венгрии / © Associated Press

Венгрия продолжает выдвигать Украине ультиматумы из-за нефтепровода «Дружба». В правительстве страны заявили о дедлайне на восстановление транзита российской нефти через трубопровод и снова требуют предоставить доступ инспекторам к станции «Броды».

Об этом заявил государственный секретарь при Министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек, передает сербский телерадиоканал РТРС.

«Правительство Украины получило послание с требованием возобновить работу трубопровода и разрешить инспекционный осмотр станции, обеспечивающей прокачку нефти», — сообщил Чепек.

По его словам, от Киева потребовали выполнить условия Будапешта в течение трех дней.

Конфликт между Венгрией и Украиной — что известно

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, требуя возобновления транзита нефти через разрушенный Россией нефтепровод «Дружба». Будапешт обещает снять вето только после возобновления поставок, аргументируя это нарушением Соглашения об ассоциации.

Напомним, РФ атаковала объект «Нафтогаза» во Львовской области, а именно, инфраструктуру нефтепровода «Дружба», в январе 2026 года.

На днях украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал блокирование Венгрией решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд долларов и это вызвало резкую реакцию в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что такие слова «переходят все границы», а представитель правительства Золтан Ковач назвал их «открытой угрозой».