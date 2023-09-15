Венгрия выступила с угрозами блокировать вступление Швеции в НАТО: что произошло

Венгрия угрожает остановить расширение НАТО во время войны. Причиной стало 10-минутное шведское видео, которое ей не нравится.

Об этом сообщает Euobserver.

Что известно

Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, ролик "наверняка не способствует выполнению вашего постоянно поднимающегося требования". Он подразумевал просьбу Швеции в Венгрию ратифицировать ее заявку на вступление в НАТО.

"Клип был "фейковой информацией" о том, что "демократия в Венгрии в последние годы откатилась", – добавил Сийярто.

"Обидное" видео было снято шведской общественной образовательной телекомпанией UR. В нем нет ничего такого, что не получило бы широкого признания в Европе.

Европейская комиссия инициировала санкции против Венгрии и удержала миллиарды евро из-за бандитского правления премьер-министра Виктора Орбана. Европейский парламент заявил, что Венгрия "не является полноценной демократией". Но в четверг половина правительства Орбана внезапно возмутилась из-за короткометражного шведского фильма.

"Шокирующее образовательное видео, одобренное шведским правительством, с нападками на Венгрию! Как нам убедить венгерских парламентариев поддержать членство Швеции (в НАТО – ред.), когда наша демократия постоянно сомневается, оскорбляя наших избирателей?", – заявил главный политический советник премьер-министра Балаж Орбан.

По мнению старшего депутата от правящей партии Гергели Гуляша, если фильм показывают в государственных школах, значит Швеция делает все, чтобы помешать Венгрии ратифицировать ее вступление в НАТО.

Внезапный шум возник после того, как Венгрия заявила, что готова приступить к ратификации договора на саммите НАТО в июле. По словам депутата от оппозиционной партии Демократической коалиции Агнессы Вадаи, очевидный разворот заставляет страну выглядеть нелепо на международной арене.

"То, что делает Сийярто, не стыдно, а унизительно для Венгрии", – сказала она EUobserver.

Швеция пытается вступить в НАТО по Финляндии, чтобы защитить себя от потенциальной российской агрессии после вторжения России в Украину в прошлом году.

Заметим, что вступление Швеции в НАТО до сих пор не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Ранее говорилось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в Альянс.

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