Венгрия вывела армию на объекты энергетики: при чем здесь Украина

Венгрия стянула военных к 75 энергообъектам из-за Украины

Реклама

Венгрия расширила меры по охране критической энергетической инфраструктуры, задействовав силы армии и полиции уже на 75 объектах по всей стране.

Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на официальные данные правительства.

Кроме Вооруженных сил Венгрии, к охране привлечены:

Реклама

Министерство внутренних дел;

местные органы власти;

разные государственные учреждения;

охранные компании.

Решение об укреплении защиты было принято правительством Виктора Орбана еще 25 февраля. На 9 марта военные подразделения уже взяли под усиленный контроль десятки стратегически важных точек.

В список объектов входят электростанции, узловые подстанции и газотранспортные мощности. Орбан объявил, что солдаты будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов по всей стране, чтобы «усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры».

Орбан заявил, что такие меры были приняты якобы из-за так называемой «украинской блокады».

«Я вижу, что Украина готовится к новым действиям по нарушению работы венгерской энергетической системы. Именно поэтому я отдал приказ усилить защиту критической энергетической инфраструктуры», — заявил венгерский «друг Путина».

Реклама

Журналисты другого венгерского издания 444.hu побывали на одном из таких объектов. Они заметили значительное движение у Дунайского нефтеперерабатывающего завода компании Mol.

По мнению местных, все это происходит из-за выборов в Венгрии, а не Украины. Мол, чтобы люди видели, что Орбан обеспечивает защиту.

Ранее сообщалось, что в Венгрии готовят арест золота и денег Ощадбанка.

На днях венгерский премьер Орбан пригрозил силой возобновить работу нефтепровода «Дружба»