Шантаж Угорщини набирає обертів: Будапешт за розблокування нафтового ембарго вимагає 18 млрд євро від ЄС

Европейский Союз не может ввести шестой санкционный пакет против РФ, поскольку несколько стран – против, среди них Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова разблокировать шестой пакет санкций ЕС в отношении России только тогда, когда ей будет предложен инвестиционный план 15-18 млрд евро от Еврокомиссии (ЕК).
Заметим, что несколько дней назад Венгрия говорила о 700-750 млн. евро компенсации. Это ориентировочно на 20 раз меньше сумма, чем просит сейчас.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Он подчеркнул, если такого плана не будет, Будапешт потребует исключения вопроса нефтяного эмбарго против РФ из санкционного пакета. Еще один вариант – это бессрочное исключение для закупок трубопроводной нефти в РФ для Венгрии.
"Европейская комиссия вызвала проблемы своим предложением, поэтому Венгрия имеет право ожидать, что ЕС предложит решение: профинансировать инвестиции и компенсировать 15-18 млрд евро ", – сказал Сийярто.
По его словам, нефтяное эмбарго против РФ приведет к повышению цен на горючее в Венгрии на 55-60%. Он отметил, что пока финансовые предложения от Европейской комиссии не поступало.
Напомним, в Минэнерго объяснили нежелание Орбана отказываться от российских энергоносителей: Венгрия имеет коррупционный газовый контракт с РФ.
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