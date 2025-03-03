Венгрия заблокировала проект Евросоюза относительно гарантий безопасности Украины

Будапешт во вторник, 3 марта, отклонил проект документа Евросоюза по гарантиям безопасности и военной помощи Украине.

Об этом информирует медиа организация Politico.

"На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия отклонила проект текста по Украине, содержащий положения о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи", – пишет издание.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна откажется от финансовой или военной поддержки Киева и отверг подход Запада "мир через силу" как нереалистичный.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии.

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