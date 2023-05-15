Венгрия заблокировала выделение 500 млн евро из фонда ЕС на оружие для Украины – ANSA

Деньги должны были быть выделены через Европейский фонд мира.

Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие, предназначенное для Украины.

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на собственные источники.

Транш составляет 500 миллионов и должен был быть выплачен в следующий понедельник. Будапешт якобы потребовал "гарантий", что EPF не будет использоваться в будущем исключительно для помощи Украине.

Что известно об EPF (Европейский фонд мира)

Европейский фонд мира – внебюджетный инструмент ЕС. Его общий объем составляет около восьми миллиардов евро. Он был создан в 2021 году.

Благодаря этому фонду ЕС поддерживает Вооруженные Силы Украины, предоставив 7 успешных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания. Фонд также поддерживает военные компоненты операций по поддержке мира в Африке и многонациональных подразделений, таких как Балканская медицинская оперативная группа.

В марте 2023 года Европейский совет увеличил финансовый потолок EPF до €7,98 миллиарда на период до 2027 года.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил выделение 1 млрд. евро на боеприпасы для Украины через Европейский фонд мира.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна поддерживает "мирный план" Китая по окончании войны в Украине.

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