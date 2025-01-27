Венгрия заблокировала заявление Евросоюза по поводу "выборов" в Беларуси — Радио Свобода

Представители Венгрии заблокировали совместное обращение стран Европейского Союза по поводу непризнания так называемых "выборов" президента Беларуси.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

Не имея подписей представителей всех 27 стран ЕС, верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас вместе с еврокомиссаршей по вопросам расширения Мартой Кос обнародовала собственное заявление, в котором они подчеркнули, что голосование 26 января в Беларуси не было свободным и справедливым, и призвали белорусские власти освободить всех политических заключенных, "включая сотрудника представительства ЕС", а также допустили новые санкции против Белоруссии.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной. Безжалостные и беспрецедентные репрессии по правам человека, ограничение участия в политической жизни и доступ к независимым СМИ в Беларуси избирательный процесс любой легитимности", – говорится в совместном заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Тихановская сказала, при каком условии в Беларуси сменятся власти.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лукашенко грубо объяснил иностранному журналисту свою "легитимность".

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