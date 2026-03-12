Венгрия задержала украинских инкассаторов не только из-за "Дружбы": журналисты раскрыли новые факты

Деньги, конфискованные в Венгрии

Венгерские власти заблокировали перевозку наличных для Украины после того, как «Ощадбанк» решил осуществить транспортировку самостоятельно, не привлекая многолетнего посредника — компанию Criterion. Эта фирма принадлежит близкому другу Виктора Орбана Иштвану Гаранчи и годами контролировала этот прибыльный рынок.

Об этом пишет Telex.

Детали расследования венгерских журналистов

По данным расследования издания Telex, с 2022 года именно компания Гаранчи была главным исполнителем межбанковских перевозок валюты из Вены в украинскую границу. Эти операции происходили еженедельно при полной координации с венгерской и налоговой.

По информации издания, в 2021 году таким образом в Украину попало валюты более чем на 4,3 миллиарда евро. А в 2024 и 2025 годах — почти 15 и 13 миллиардов евро соответственно. Только в этом году, по данным NAV, таким образом прошло 900 миллионов долларов, 450 миллионов евро и 146 килограммов золота.

Отмечается, что на прошлой неделе ситуация изменилась: вероятно, из-за отсутствия эксклюзивного контракта между австрийским Raiffeisen и венгерским Criterion деньги везли непосредственно украинские инкассаторы «Ощадбанка». Именно этот рейс демонстративно остановили силовики на трассе M0 по подозрению в отмывании средств.

Расследование подтверждает, что компания Criterion в течение длительного времени фактически являлась монополистом на рынке, безопасно перевозя миллиарды евро, долларов и золото. При этом венгерские власти всегда были подробно информированы о каждом таком грузе и сопровождали его на государственном уровне.

Сообщается, что благодаря закрытому авиасообщению, Украина стала для фирмы Гаранчи одним из крупнейших клиентов, что обеспечило стабильный рост ее доходов. Только в 2024 году доходы компании превысили 21 млрд форинтов.

В то же время, журналисты видят в задержании украинского экипажа, в состав которого входил отставной генерал СБУ, признаки политического давления. По их мнению, инцидент является не только реакцией на отказ от услуг нужной фирмы. А еще и попыткой шантажа со стороны Будапешта, направленной на возобновление транзита российской нефти через территорию Украины.

Скандал грозит полностью парализовать транзит наличной валюты через территорию Венгрии. По оценкам специалистов, украинские банки уже начали искать более безопасные маршруты через другие страны ЕС. Это приведет к потере Венгрией статуса большого логистического хаба и миллионного ущерба для местных перевозчиков, связанных с окружением Орбана.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии — последние новости

Венгрия захватила инкассаторов Ощадбанка с миллионами наличных и золотом. МИД Украины обвинил Венгрию в государственном терроризме после захвата инкассаторов и авто Ощадбанка. Они перевозили ценности из Австрии по международным соглашениям, однако были перехвачены в Будапеште.

Уже вечером 6 марта стало известно, что семь украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.

Они вернулись домой в тяжелом эмоциональном состоянии. В настоящее время продолжается работа над возвращением в Украину инкассаторских автомобилей и перевозимых в них средств.

Правительство Венгрии согласилось передать украинскому Ощадбанку оба арестованных инкассаторских автомобиля, однако изъятые средства и золото остаются в стране.

Венгрия обнародовала фото изъятых у работников Сбербанка миллионов долларов и золота.