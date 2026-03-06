Венгрия захватила инкассаторов "Ощадбанка" с миллионами наличных и золотом: все подробности

Захват инкассаторов «Ощадбанка» в Венгрии / © ТСН

В Будапеште безосновательно задержали два инкассаторских авто «Ощадбанка» с десятками миллионов иностранной валюты и килограммами золота. Судьба семерых украинских сотрудников пока неизвестна, а машины заблокированы на территории силовых структур Венгрии. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал действия Венгрии «государственным терроризмом и рэкетом». Киев направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан.

ТСН.ua собрал все о захвате инкассаторов «Ощадбанка».

Заявление «Ощадбанка» о похищении инкассаторов с деньгами

«Ощадбанк» 5 марта заявил о похищении своих работников, инкассаторских автомобилей и ценностей на территории Венгрии. По информации банка, две инкассаторские машины, которые сопровождали семь сотрудников бригады инкассации, были безосновательно задержаны в соседней стране во время плановой перевозки иностранной валюты и банковских металлов между «Райффазен банк Австрия» и «Ощадбанк Украина».

«Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили „Ощадбанка“ сейчас находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место пребывания автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины. Место пребывания сотрудников «Ощадбанка» пока неизвестно«, — говорится в заявлении.

Как отмечает банк, транспортировка средств и ценностей происходила в рамках международного соглашения с «Райффазен Банк Австрия». Весь груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки и действующими европейскими таможенными процедурами.

По данным учреждения, в задержанных автомобилях перевозились 40 млн долл., 35 млн евро и 9 кг золота.

«Ощадбанк» требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину», — отметили в банке.

Его руководство сообщило, что поддерживает постоянный контакт с МИД Украины и правоохранительными органами для координации дальнейших действий.

«Венгрия взяла заложников и украла деньги», — Сибига

На инцидент также отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, в Будапеште венгерские власти фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Причины задержания, их состояние здоровья и возможность связи с ними пока остаются неизвестными.

Министр подтвердил, что все семеро являются сотрудниками государственного «Ощадбанка», которые осуществляли рейс двумя инкассаторскими автомобилями между Австрией и Украиной. Они перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

«Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и украла деньги. Если это та „сила“, о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет«, — подчеркнул Сибига.

По его словам, Украина уже направила официальную ноту с требованием немедленного освобождения своих граждан.

Также Киев планирует обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить четкую правовую оценку действиям венгерских властей, в частности относительно захвата заложников и возможного ограбления.

Заявление НБУ о захвате инкассаторов «Ощадбанка» в Венгрии

В Национальном банке Украины, ссылаясь на информацию «Ощадбанка», подтвердили, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.

В составе бригад находились семь сотрудников банка. Сейчас их местонахождение неизвестно, а мобильная связь с ними отсутствует. По данным GPS, инкассаторские автомобили могут находиться в центре Будапешта.

«Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о месте пребывания инкассаторских авто и соответствующего груза», — заявили в НБУ.

Где именно находятся похищенные авто «Ощадбанка»?

Источники ТСН.ua в дипломатических кругах сообщили, что венгерские власти могли разместить задержанные инкассаторские автомобили «Ощадбанка» на закрытой территории своего Антитеррористического центра.