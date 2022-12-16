Венгрия заморозила рекордную сумму российских активов

К этому моменту Будапешт замораживал всего 3 тыс. евро.

Венгрия по состоянию на 25 ноября заморозила российские активы на сумму 870 млн евро, свидетельствуют данные из недавнего итога Еврокомиссии.

Об этом сообщает Nepszava.

Издание предполагает, что, возможно, это просто стечение обстоятельств. Однако там отметили, что в Венгрии в ноябре обнаружили значительные подсанкционные активы именно тогда, когда обострилась борьба Будапешта с Брюсселем за средства Евросоюза. Речь идет о рекомендациях ЕС о заморозке части субсидий для Венгрии.

Отмечается, что замороженная сумма в 870 млн евро существенна, утитывая то, что в последний раз Венгрия заблокировала всего 3 тыс. евро российских активов.

Издание также напомнило, что на сегодняшний день в странах ЕС заморожены российские активы на общую сумму в примерно 19 млрд евро.

Так, в Италии заморожено 2,3 млрд евро,

в Германии – 2,2 млрд,

в Австрии – почти 1,8 млрд,

в Болгарии – 11,3 млн,

в Чехии – 10,8 млн,

в Словакии – 4,9 млн евро.

Напомним, в конце октября Евросоюз заморозил активы 1350 человек и находящихся в санкционных списках организаций. Страны-члены отслеживают и замораживают подсанкционные счета, недвижимость, яхты.

В конце ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует отдать на восстановление Украины заблокированные активы России и ее олигархов.

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